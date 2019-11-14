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Вылетел на встречку: на Закарпатье произошло жуткое ДТП со множеством жертв, фото и видео

четверг, 14 ноября 2019, 07:46
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Фото: mukachevo.net

В среду, 14 ноября, на Закарпатье произошла страшная авария с двумя погибшими и множеством пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия случилась около 17:40 на автодороге Мукачево-Рогатин вблизи села Медяница Иршавского района. Там столкнулсь автомобили марки Audi и Fiat Scudo. Вследствие ДТП погибли два человека, а еще пятеро госпитализированы, среди них малолетний ребенок.

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На место выехала полиция, которая устанавливает детали и причины аварии. По предварительным данным, водитель Audi, двигаясь в направлении города Мукачево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Fiat Scudo.

Погибшими оказались жители села Дерцен Мукачевского района - 41-летний водитель авто Audi и его 32-летний пассажир. В салоне иномарки также находился 25-летний односельчанин погибших. Он доставлен в районную больницу.

37-летнего водителя, трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых ребенок, также госпитализировали в больницу. Все они жители Виноградовского района.

Как сообщал "Апостроф", в Словакии автобус врезался в грузовик, в результате чего погибло как минимум 13 человек.

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