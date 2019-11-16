Украинцев задержали в ЕС с янтарем на полмиллиона евро: фото

В пятницу, 15 ноября, Окружной суд Кошице (Словакия) принял решение о задержании четырех граждан Украины, которых обвиняют в контрабанде янтаря общим весом в 700 кг.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Mukachevo.net.

Украинцев задержали в городе Кошице возле офиса международной компании перевозки грузов DHL Express. Янтарь они пытались переправить в Гонконг.

Контрабанду местные работники таможни нашли в трех автомобилях. В Skoda Octavia было найдено 288 кг янтаря, в Mercedes-Benz - 36 кг, в еще одной Skoda Octavia - до 374 кг янтаря. Вместе 698 кг минерала по ориентировочной цене 550 тысяч евро.

Сейчас все четверо находятся под стражей. Двое из них уже имели проблемы с законом на территории Словакии. Они занимались контрабандой сигарет и были депортированы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше задержали украинцев-контрабандистов, перевозивших янтарь, которые представились сотрудниками украинских спецслужб.