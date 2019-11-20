В Киеве конфликт на дороге завершился кровавой резней: фото и видео

В Киеве в районе центрального железнодорожного вокзала один водитель напал с ножом на другого во время словесной перепалки. В результате нападения один из них получил травмы.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, по предварительной информации, водитель на Renault "подрезал" автомобиль Subaru.

После этого между владельцами транспортных средств началась словесная перепалка, в ходе которой водитель Renault достал нож и нанес удар в руку другого автомобилиста.

В данный момент оба участника конфликта задержаны. На место прибыли медики.

Напомним, что сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фрица фон Вайцзеккера ранили ножом во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik.