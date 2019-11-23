Мошенники в Киеве "заработали" миллионы, прикрываясь именем компании Илона Маска

Прокуратура Киева совместно с органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины завершила досудебное расследование относительно двух лиц, подозреваемых в мошенничестве от имени фейкового представительства компании "Tesla Motors Inc".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры

Подозреваемые в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд псевдо представительств американской компании"Tesla Motors Inc" и разместили на собственном интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг данной корпорации.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации злоумышленники не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и правовых сделок с ценными бумагами не осуществляли. Зато все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали.

По данным следствия, организаторы мошеннической схемы обманули 25 потерпевших на сумму свыше 12 млн гривен.

Согласно сообщению, после ознакомления подозреваемых с материалами криминального осуществления в суд будет направлен обвинительный акт по статьям 190 (мошенничество) и 209 (легализация денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержала мужчину, который предъявлял фальшивое удостоверение СБУ и собирал с средства с предпринимателей Черниговской области якобы на потребности участников боевых действий на Донбассе.