Лучше бы в военкоматы рвались: сеть ужаснуло видео дикой давки у магазина в Ровно

Жители Ровно устроили массовую давку в очереди в секонд-хенд в день обновления товара.

Соответствующее видео опубликовано на странице rivne_1283 в Instagram.

На видео видно, что как только двери точки продажи подержанной одежды открылись, туда ринулись люди, которые даже готовы подраться, чтобы попасть в помещение.

Отметим, что очередь в секонд-хенд жители Ровно занимают заранее, но первыми в магазин все равно попадают крепкие молодые люди, которые приходят за несколько часов до открытия к дверям магазина.

При этом, в комментариях отмечают, не исключено, что давку устраивают перекупщики. Без комментариев искреннего удивления также не обошлось.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть ужаснуло видео дикой давки из-за скидок в России. На кадрах видно, как "голодная" толпа ломится в дверь, как только ее открыла работница магазина.