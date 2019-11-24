"Работает" со спецтехникой: в сети показали фото наглого вора в Харькове

В Харькове поймали наглого вора, который с помощью спецтехники вычислял, когда хозяев квартиры не будет дома.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

"Внимание, вор. Копельников Олег Виниаминович, 1981 г. рождения. От карманных краж перешел к квартирным, на этом и был пойман! Кстати, данный вор тесно дружит с технологиями!" - сказано в сообщении.

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Отмечается, что вор, прежде чем ограбить квартиру, устанавливал на этаже видеокамеру с флеш-накопителем и аккумулятором и с ее помощью вычислял время, когда хозяев нет дома.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из кафе Днепра наглый вор обворовал девушку, которая сидела за соседним столиком. Жертва даже не успела заметить пропажи.