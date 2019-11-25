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Россия применила опасное оружие против ВСУ: фото тяжелых ранений бойца на Донбассе

понедельник, 25 ноября 2019, 15:31
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Фото: Юрий Бутусов\Facebook

Боевики применяли на Донбассе новое оружие. О нем стало известно после того, как ранение от бомбы с российского беспилотника получил сержант 46-й десантно-штурмовой бригады у Станицы Луганской 17 ноября.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом, но в этом случае удалить привычным способом не получилось", - написал журналист.

При этом, сам раненый боец рассказал, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав ВСУ, который находился под эпицентром взрыва.

"Дай Бог здоровья воину, у него очень серьезно ранено левое плечо, долго придется восстанавливаться, но главное, что жив, реально чудом повезло человеку, второй день рождения", - добавил Бутусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине назвали новейшее оружие, способное дать мощный отпор войскам Путина на Донбассе.

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