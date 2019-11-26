Под Черкассами в страшное ДТП попало больше 10 авто: первые подробности и фото с места

Под Черкассами в страшное ДТП попало больше 10 авто

Во вторник, 26 ноября, рано утром на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием 11 автомобилей.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, авария произошла на 225 км автодороги. В ДТП попали 5 грузовых авто, 5 легковых и рейсовый автобус Варшава-Херсон.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Причиной спасатели назвали ухудшение погодных условий и гололед. Известно о 3 пострадавших, они были доставлены в больницу.

К ликвидации аварии привлекли одно специальное авто и 6 человек личного состава местной ГСЧС.

В Госслужбе уточнили, что движение по трассе происходит в режиме реверса.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 26 ноября в Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП, в которое попали четыре автомобиля, из-за столкновения оказались перекрытыми две полосы дороги.