Под Черкассами в страшное ДТП попало больше 10 авто: первые подробности и фото с места

Во вторник, 26 ноября, рано утром на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием 11 автомобилей.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так, авария произошла на 225 км автодороги. В ДТП попали 5 грузовых авто, 5 легковых и рейсовый автобус Варшава-Херсон.
Причиной спасатели назвали ухудшение погодных условий и гололед. Известно о 3 пострадавших, они были доставлены в больницу.
К ликвидации аварии привлекли одно специальное авто и 6 человек личного состава местной ГСЧС.
В Госслужбе уточнили, что движение по трассе происходит в режиме реверса.
Как сообщал "Апостроф", в ночь на 26 ноября в Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП, в которое попали четыре автомобиля, из-за столкновения оказались перекрытыми две полосы дороги.