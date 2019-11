Десятки тысяч людей покинут дома: в США прогремели "адские" взрывы на химзаводе, фото и видео

В американском Техасе на химическом заводе в Порт Нечесе 28 ноября прогремели два мощных взрыва.

Как пишут западные издания, первый взрыв прогремел ранним утром, а второй зафиксировали после обеда.

Пока нет никакой информации о погибших, но точно известно, что двух человек доставили в больницу. Еще трое получили легкие ранение.

В прилегающих населенных пунктах объявлена эвакуация 60 тысяч человек в радиусе 6 километров. Взрыв был настолько сильным, что ударной волной повыбивало стекла и двери, у некоторых даже прогнулись потолки.

Данный завод расположен примерно в 135 км от Хьюстона и производит бутан, бутадиен и другие вещества. На нем работает более 200 человек.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 p.m. today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered. pic.twitter.com/gTgZOKaR66