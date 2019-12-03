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Сотни людей погибли в "аду": в Иране разгон протестов обернулся кровавой бойней, видео

вторник, 03 декабря 2019, 10:41
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В ходе массовых протестов в Иране были убиты 208 человек. Митинги проводились против повышения цен на топливо.

Как сообщают западные активисты, жертв, вероятно, больше. К примеру, американские издания пишут о 450 убитых. Местные же активисты говорят, что погибло свыше 900 человек.

Беспорядки в Иране начались еще 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 200 процентов. В первые дни иранские власти на неделю почти полностью заблокировали доступ к интернету.

Правозащитники отмечают, что на опубликованных с места событий кадрах запечатлена стрельба по безоружным людям. Также руководство страны запугало родственников жертв, которым запретили общаться с журналистами и проводить похоронные церемонии по своим убитым родственникам.

Напомним, что в результате мощного землетрясения в Иране погибло пять человек, еще 529 получили различные травмы.

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