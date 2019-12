Сотни людей погибли в "аду": в Иране разгон протестов обернулся кровавой бойней, видео

В ходе массовых протестов в Иране были убиты 208 человек. Митинги проводились против повышения цен на топливо.

Как сообщают западные активисты, жертв, вероятно, больше. К примеру, американские издания пишут о 450 убитых. Местные же активисты говорят, что погибло свыше 900 человек.

Беспорядки в Иране начались еще 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 200 процентов. В первые дни иранские власти на неделю почти полностью заблокировали доступ к интернету.

Правозащитники отмечают, что на опубликованных с места событий кадрах запечатлена стрельба по безоружным людям. Также руководство страны запугало родственников жертв, которым запретили общаться с журналистами и проводить похоронные церемонии по своим убитым родственникам.

Human rights organizations have confirmed that 900+ were killed in 5 days by Iran's brutal regime. This is why they badly needed to shut down the internet. Other reports state that the bodies are disappearing from morgues to prevent body counts and records.pic.twitter.com/WBnA9KvqIl