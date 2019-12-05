В Херсоне водитель маршрутки цинично унизил ветерана АТО: фото

В Херсоне водитель маршрутки №47 цинично унизил ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Игоря Кравца, заявив, что с таким удостоверением остановки для него нет.

Об инциденте сообщили местные паблики.

По словам ветерана АТО, инцидент произошел возле Херсонской обладминистрации, на остановке, где каждый день останавливаются сотни маршруток.

"Так вот останавливается маршрутка, в нее заходят около 10 человек, в том числе и я. Показав удостоверение - слышу в ответ: "С этим удостоверением здесь остановки нет, "я рискую", чтобы брать пассажиров… Твоя остановка не здесь. Только там, где официальные", - рассказал Кравец.

Он уточнил, что водитель продолжил ругаться по дороге.

Как сообщал "Апостроф", ранее водитель маршрутки в Днепре получил урок за неучтивое отношение к участнику боевых действий.