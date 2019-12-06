В США разбился военный вертолет: видео и данные о погибших

В четверг, 5 декабря, в США в результате аварии вертолета Black Hawk погибли трое военнослужащих Национальной гвардии штату Миннесота.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой га телеканал ABC News.

"Трое солдат погибли в четверг в результате катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk Национальной гвардии штата Миннесота, следовавший из авиабазы Сухопутных войск в Сент-Хлоу", - отмечается в сообщении.

UPDATE: Wreckage found after National Guard helicopter crashes near St. Cloud, Minnesota; no official word on casualties pic.twitter.com/CD5OVZDD59 — BNO News (@BNONews) December 5, 2019

























Вертолет потерял связь с башней около 14:05 по местному времени во время испытательного полета после технического обслуживания.

Согласно расшифровке радиообмена, пилот подал сигнал о необходимости помощи примерно через девять минут после взлета. Обломки машины были найдены между деревьев во время поисковой операции.

Личности погибших устанавливаются . Также расследуются причины катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", в России произошла авария с вертолетом, в результате чего погиб один человек.