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Под Одессой поставили трогательный памятник убитой 11-летней девочке: фото

понедельник, 09 декабря 2019, 16:50
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В районном центре Ивановка Одесской области установили скульптуру девочки-ангела с корзиной цветов в руках в память о Даше Лукьяненко - 11-летней девочке, которую жестоко убили прошлым летом.

Об этом в Facebook сообщил глава РГА Виктор Лобач.

"Остановимся и подумаем, чтобы никогда такой трагедии больше не произошло ни в Ивановке, ни в Одессе, ни в каком другом селе, поселке или городке Украины", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 13 июня в Ивановке Одесской области пропала 11-летняя школьница Даша Лукьяненко - девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой не вернулись. Ее родители обратились в полицию, началась спецоперация по поиску школьницы.

19 июня тело девочки обнаружили в выгребной яме в одном из домовладений Ивановки. Вскоре по подозрению в убийстве и изнасиловании Даши Лукьяненко задержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. Мужчина сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову - подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Жители Ивановки угрожают семье убийцы Даши Лукьяненко и даже хотели сжечь ее живьем. Мать Тарасова призналась, что они решили покинуть город, но до окончания следствия не могут этого сделать.

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