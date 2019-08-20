Посреди ночи искали укcус: всплыли резонансные детали убийства Даши Лукьяненко

Отец жестоко убитой 11-летний Даши Лукьяненко из Одесской области утверждает, что родственники убийцы его дочери знали о преступлении и пытались скрыть следы с помощью уксуса.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Во время поисков [Даши] они (родители подозреваемого в убийстве, - "Апостроф") ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно было бы взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка?" – сказал он.

Стоит отметить, что ранее появились неожиданные данные детектора лжи про маму убийцы Даши Лукьяненко. Оказалось, что женщина знала о том, что ее сын совершил ужасное преступление, еще до того, как его задержали.

Как сообщал "Апостроф", 13 июня в Ивановке Одесской области пропала 11-летняя школьница Даша Лукьяненко - девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой не вернулись. Ее родители обратились в полицию, началась спецоперация по поиску школьницы.

19 июня тело девочки обнаружили в выгребной яме в одном из домовладений Ивановки. Вскоре по подозрению в убийстве и изнасиловании Даши Лукьяненко задержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. Мужчина сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову - подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Жители Ивановки угрожают семье убийцы Даши Лукьяненко и даже хотели сжечь ее живьем. Мать Тарасова призналась, что они решили покинуть город, но до окончания следствия не могут этого сделать.