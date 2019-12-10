Вода внезапно стала рыжей: сеть встревожили фото ЧП в парке Киева

Жители украинской столицы встревожены экологической ситуацией, которая сложилась в Киеве. Так, в сети показали фотографии из столичного парка "Дубки", которые заставили киевлян бить тревогу.

Городской паблик "Нивки разом!" в Facebook опубликовал фотографии ручья из парка "Дубки", вода в котором стала ярко оранжевого цвета.

В комментариях люди пишут, что вода могла изменить цвет в результате строительства метро на Виноградарь.

При этом официального ответа от руководства города пока не поступало. Остается лишь мучить себя в догадках.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, который находится между Орлиным и Кизиловым и уже практически высох.