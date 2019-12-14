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В Черновцах неизвестные совершили массовую атаку на автомобили: опубликованы фото

суббота, 14 декабря 2019, 22:25
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В ночь с 13 на 14 декабря в Черновцах неизвестные подожгли 3 автомобиля, еще 28 изувечили.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Ночью 14 декабря автомобили подожгли на улицах Трепка, Герцена и Чехова. Пострадали две легковушки «ВАЗ» и один - ГАЗ «Волга». Их салоны выгорели почти полностью. Также на улице Герцена обнаружили 8 отечественных автомобилей и иномарок, у которых проколоты шины.

А в полдень 14 декабря правоохранителям сообщили, что по улицам Трепка, Салтыкова-Щедрина и Герцена находятся машины, у которых также повреждены колеса. Всего пострадали 20 автомобилей.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

"Апостроф" уже сообщал о том, что 13 декабря в 19:00 в селе Киево-Святошинского района 4 особо опасных рецидивиста устроили стрельбу по правоохранителям и пытались забросать их гранатами, когда полицейские помешали им ограбить дом местного предпринимателя.


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