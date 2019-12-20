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Предатель из СБУ планировал в Украине опасный теракт: в спецслужбе раскрыли подробности

пятница, 20 декабря 2019, 16:48
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10 лет и 1 месяц за решеткой проведет мужчина, который готовил теракт на заказ кураторов из России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Все началось с того, что в декабре 2018 контрразведчики задержали мужчину, который готовился взорвать дренажный мост, который соединяет Харьковскую область с территорией, где ведутся боевые действия. Злоумышленник заложил взрывчатку, уехал на авто на расстояние 30 метров от места преступления и позвонил на мобильный телефон, чтобы активировать взрывное устройство. Теракта удалось избежать, потому, что сотрудники СБУ заранее заменили взрывчатку на муляж.

Мужчину задержали. Следователям удалось узнать, что он уже давно работает на так называемое МГБ ЛНР и выполняет задачи боевиков и российских кураторов. На допросах задержанный назвал имя человека, который планировал будущую диверсию и руководил процессом ее подготовки. Им оказался Егор Дубровкин, экс-сотрудник СБУ в Луганской области, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону военного противника. Сейчас мужчину разыскивают. Ему инкриминируют создание террористической группы или террористической организации и дезертирство.

Самого же исполнителя диверсии Купянской городской суд признал виновным в совершении преступления и приговорил к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 13 мая в Горловке ликвидировали гражданина России, который воевал против военных ВСУ вместе с боевиками ДНР.

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