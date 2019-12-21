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В Беларуси расстреляли убийцу, забравшего жизни у двух девушек: фото

суббота, 21 декабря 2019, 01:24
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17 декабря в Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Коммерческий курьер".

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. 36-летнего жителя Бобруйска приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек - 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Алеси Климовой.

Преступник убил девушек в июле прошлого года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Ходатайства убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.

Как сообщал "Апостроф", в Беларуси вынесли приговор повару кафе Galaxy Константину Горчакову, который отказался обслуживать минского предпринимателя Сергея Бахуна и назвал его "бандеровцем".

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