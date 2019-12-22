В России вспыхнул мощный пожар на нефтехимическом заводе: фото и видео

В воскресенье, 22 декабря, в российском городе Уфа произошел пожар на нефтехимическом заводе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 360tv.

Как заявили в управлении МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре на территории завода "Нефтехим" поступило к спасателям в 04:55. Огонь охватил площадь в 1,6 тысячи квадратных метров.

"Поступило сообщение о горении в 3-этажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в городе Уфе. По прибытию пожарных подразделений установлено, что происходит горение кирпичного 3-этажного производственного здания. Пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 75 человек и 21 единица техники. Однако была также угроза распространения огня на соседние здания. Огонь тушился по повышенному рангу №3. Эвакуация не требовалась.

Установлено, что загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.

Как сообщал "Апостроф", на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге (Российская Федерация) возник пожар в ангарах, на территории предприятия были слышны взрывы.