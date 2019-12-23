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Вырезали звезду: в Харькове зверски поиздевались над котом, фото

понедельник, 23 декабря 2019, 12:16
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В Харькове волонтеры привезли в социальный ветеринарный центр кота, у которого была обнаружена травма на голове.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт города Харькова "057.ua".

Отмечается, что о травмированном коте журналистам рассказали в КП "Центр обращения с животными".

В социальном центре уведомили, что травма у животного по всей видимости является делом рук человека. Также волонтеры сделали предположение, что кот мог стать жертвой каких-то сектантов, поскольку другое животное не могло нанести повреждений такого характера.

"По форме рана (ее зарубцевавшиеся края) в форме звезды. Напоминает форму звезды. На пороге 2020 год, человек освоил космос, научил машину ездить без водителя. Но есть еще люди, которые верят в оккультные учения", - рассказали в КП.

Относительно состояния животного указано, что кошка находится в шоке и запугана.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России, на Чукотке неизвестные нанесли белому медведю на боку надпись: "Т-34".

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