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На Волыни чиновник погиб в страшной аварии: опубликованы фото и видео

вторник, 24 декабря 2019, 16:34
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Во вторник, 24 декабря, неподалеку от Луцка произошла смертельная авария, в которой разбился директор Камень-Каширского высшего профессионального училища Василий Бряник.

Об этом сообщают в администрации учебного заведения.

Директор училища погиб во время лобового столкновения двух Daewoo Lanos. Как рассказали в отделе местной полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 69-летний пассажир, директор училища.

ДТП на Волыни 24.12.2019
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ДТП на Волыни 24.12.2019
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ДТП на Волыни 24.12.2019
1 / 1
ДТП на Волыни 24.12.2019
1 / 1
ДТП на Волыни 24.12.2019
1 / 1
ДТП на Волыни 24.12.2019
1 / 1
ДТП на Волыни 24.12.2019
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За рулем одного из транспортных средств находился 45-летний житель Береговского района Закарпатской области. Его и водителя другой легковушки госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее во вторник, 29 октября, на Волыни произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое человек.

Также в понедельник, 7 октября, на трассе Волыни столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся. В результате аварии четыре человека получили травмы.

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