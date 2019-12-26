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Стало известно о трагической смерти бойца ВСУ под Хмельницким, фото

четверг, 26 декабря 2019, 13:05
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20 декабря в Хмельницкой области от сердечного приступа во сне умер украинский военнослужащий Александр Чуловский.

Об этом сообщает боец ВСУ Сергей Сердюк на своей странице в Facebook.

Участник АТО 1991 года рождения скончался после возвращения с ночного дежурства в городе Шепетовка. Известно, что он уроженец села Дружелюбовка (Калиновский район) Винницкой области. Саша был призван на срочную службу, после чего подписал контракт.

"Похоронили Александра Чуловского в его родной Дружелюбовке. Вечная память", - написал Сердюк.

Как сообщал "Апостроф", из-за внезапной остановки сердца умер 36-летний ветеран АТО Дмитрий Фесенко, который должен был участвовать в Марафоне морской пехоты США. Несчастье произошло на тренировке, в результате внезапной остановки сердца (оторвался тромб).

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