В Украине освободили женщину, работавшую на ФСБ: что о ней известно

Спортсменку Дарью Мастикашеву, которую в 2017 году задержала СБУ за госизмену, освободили в зале суда после более двух лет нахождения в СИЗО.

В частности, в рамках юридической очистки в ходе подготовки к обмену, судом утверждена сделка о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

Вместе со спортсменкой также освобожден на тех же условиях и будет отправлен на обмен Александр Каратай, который также занимался вербовкой участников АТО, которых в России собирались впоследствии обвинить в совершении терактов.

Напомним, в августе 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщал о задержании Дарьи Мастикашевой - гражданской жены бывшего руководителя службы безопасности ныне покойного российского олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова. СБУ подозревала ее в том, что она вместе с также задержанным Александром Каратаем предлагала трем бывшим участникам АТО выехать в Москву и на строительные работы, за которые те получат "хорошее вознаграждение". Позже ФСБ планировала обвинить их в организации терактов на территории РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ сорвала масштабную спецоперацию Кремля по вербовке силовиков в Украине.