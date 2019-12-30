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Активизировались снайперы: стало известно о новых "потерях" ВСУ на Донбассе

понедельник, 30 декабря 2019, 18:59
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С начала понедельника, 30 декабря, боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранения, причем свою "лепту" в обострение конфликта внесли и вражеские снайперы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что оба обстрелы позиций ВСУ зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как украинский снайпер ликвидировал на Донбассе российского боевика.

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