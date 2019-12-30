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Грузовик раздавил Mazda: стало известно о страшной гибели полицейского в Киеве, фото

понедельник, 30 декабря 2019, 15:00
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В Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля Mazda погиб полицейский, который находился за рулем иномарки. Еще два человека получили различные травмы.

Как пишет в Facebook журналист Влад Антонов, авария произошла 28 декабря на Надднепрянском шоссе.

По его информации, грузовик TATA снес отбойник и опрокинулся на Mazda, которая в этот момент двигалась в противоположном направлении.

Действующий сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте аварии.

В числе пострадавших женщина-пассажир Mazda и водитель грузовика. Оба находятся в больнице.

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Напомним, что ночью 30 декабря на трассе Киев – Чоп в Ровенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей: погибла 10-летняя дочь одного из водителей.

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