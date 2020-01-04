Взрыв на детской репетиции под Тернополем: новые детали и фото, сделанное внутри клуба

В сети появились детали взрыва газа в сельском клубе села Угринов, что на Тернопольщине.

Об этом сообщает Полиция Тернопольской области в Facebook.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами лица и конечностей 1-2 степени доставили в Тернопольский областной детской клинической больницы.

По словам Владимира Галевич, заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: ГСЧС

На месте происшествия всю ночь работали и проводили тщательный осмотр взрывотехники, специалисты ГСЧС и другие экстренные службы.

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа.

Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву.

Напомним, что в результате пожара в сельском клубе Тернопольской области восемь детей находятся в реанимации.