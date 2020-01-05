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Под Днепром парень оставил прощальную записку и решился на жуткий шаг: фото

воскресенье, 05 января 2020, 13:58
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В Желтых водах Днепропетровской области 15-летний подросток неожиданно выпрыгнул с недостроенной многоэтажки, но перед этим записал прощальное видео.

Как сообщает Telegram-канал "Х*евая Украина", в своей записке парень сожалел о каком-то из своих поступков, при этом он не уточнил, о каком именно.

"Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте", - написал он.

Интересно, что подростка удалось спасти. В данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сам парень находится без сознания, поэтому свой поступок прокомментировать пока не может.

Напомним, что в Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.

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