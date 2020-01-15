Водители были в шоке: появились фото и видео нового ЧП с кипятком в Киеве

В среду, 15 января, вскоре после ЧП с прорывом теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza, на улице Семьи Издыковских неподалеку от Воздухофлотского проспекта в Киеве прорвало трубу с горячей водой.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, кипятком залило не только вышеуказанную улицу, но и Донецкий переулок и улицу Донецкую. Водители, которые проезжали вблизи места ЧП, были в шоке и снимали на видео пар, который столбом поднимался вверх.

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Отмечается, что кипяток мощным напором выливался на проезжую часть. В одном из дворов был еще один "очаг" потопа - там в подвале активно шумела вода, а в подъезде было очень жарко.

Как сообщал "Апостроф", в результате прорыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, люди на первом этаже здания буквально бегали в кипящей воде, пострадало 10 человек.