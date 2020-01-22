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Под Киевом простились с погибшим бойцом с позывным "Морячок": видео

среда, 22 января 2020, 23:20
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В среду, 22 января, под Киевом, в Белой Церкви, состоялись похороны военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Валерия Закусило, который погиб в жестоком бою под Золотом в субботу, 18 января, где помимо этого были ранены еще десять бойцов ВСУ.

Видео прощания с погибшим на своей Facebook-странице опубликовал местный телеканал БЦТВ BCTV.

В день, когда погиб боец, боевики выпустили по позициям ВСУ 120 мин. Погибшему было 32 года. Без отца остались двое дочерей - Анджелина и Адель.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер Тим Златкин также показал фото последствий этого боя на Донбассе.

Также ранее киевлянка рассказала о том, что на фронте снайпер противника убил ее молодого человека – военнослужащего ВСУ Николая Сорочука.

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