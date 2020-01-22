В Украине вынесли жесткий приговор судье, работавшему на оккупантов в Крыму

Святошинский районный суд Киева вынес приговор судье Красногвардейского районного суда АР Крым, которого признали виновным по статье о государственной измене.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, его приговорили к 12 годам лишения свободы.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым", - отмечают в ведомстве.

В материалах суда говорится, что обвиняемый работал на оккупационную судебную власть Крыму с целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма.

Напомним, что в Украине поймали опасного предателя, работавшего на Россию.