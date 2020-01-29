Немного "промахнулся": в Тернополе водитель грузовика устроил эпичное ЧП на дороге, фото

27 января в 13:00 на улице Львовской в Тернополе водитель грузовика разгрузил силикатный кирпич на капот легковушки.

Об инциденте сообщили на Facebook-странице патрульной полиции Тернопольской области.

Водитель легковушки Mitsubishi, заметив грузовик, уступил ему дорогу. Но водитель САЗ 3507, вместо того, чтобы включить задний ход, перепутал рычаги и нажал рычаг подъема кузова. Силикатный кирпич, который он перевозил, вывалился на капот красной машины.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные. Выяснилось, что водитель Mitsubishi не травмировался. Повреждения получила только его машина. Правоохранители составили протокол по факту повреждения имущества. Все материалы передали в полицейский участок.

Как писал "Апостроф" ранее, 29 января на улице Жилянской в Киеве столкнулись автомобиль и трамвай. Из-за аварии было заблокировано сразу несколько маршрутов трамваев. В частности, задерживалось движение трамваев №1, 3, 15 и 18 в сторону площади Победы.