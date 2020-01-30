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Пришлось вызывать "копов": в Запорожье отец "потерял" дочь в маршрутке, фото

четверг, 30 января 2020, 04:10
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28 января в одной из маршруток Запорожья произошла нестандартная ситуация: здесь отец забыл свою больную дочь, а сам вышел на остановку ранее.

Как пишут местные СМИ, мужчина поторопился выбежать на своей остановке, но только затем понял, что ошибся, а ребенок поехал дальше.

В панике мужчина сообщил об инцидент в полицию, после чего правоохранители начали останавливать все маршрутные такси соответствующего направления.

К счастью, довольно оперативно девочку удалось найти. Сразу же ребенка вернули отцу, после чего участники события были доставлены в отделение полиции, где были составлены административные материалы.

Напомним, что в киевской маршрутке произошла драка между пассажирами, они успокаивали хулигана, который унижал украинцев.

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