Пришлось вызывать "копов": в Запорожье отец "потерял" дочь в маршрутке, фото

28 января в одной из маршруток Запорожья произошла нестандартная ситуация: здесь отец забыл свою больную дочь, а сам вышел на остановку ранее.

Как пишут местные СМИ, мужчина поторопился выбежать на своей остановке, но только затем понял, что ошибся, а ребенок поехал дальше.

В панике мужчина сообщил об инцидент в полицию, после чего правоохранители начали останавливать все маршрутные такси соответствующего направления.

К счастью, довольно оперативно девочку удалось найти. Сразу же ребенка вернули отцу, после чего участники события были доставлены в отделение полиции, где были составлены административные материалы.

Напомним, что в киевской маршрутке произошла драка между пассажирами, они успокаивали хулигана, который унижал украинцев.