RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

22:55
Смертельное крушение самолета в Турции: видео момента ЧП и данные по украинцам
22:55
Глава СБУ сделал заявление по обыскам на канале 1+1
22:27
Вспышка коронавируса на лайнере Diamond Princess: появилось видео и новые данные про украинцев
21:57
В Станице Луганской засветились немецкие лоббисты Путина: фото и реакция Украины
21:31
В Северодонецке поймали вандала, осквернившего флаг и герб Украины: фото
21:09
Ученые нашли скелет загадочной рептилии, жившей сотни миллионов лет назад: фото
21:00
Операция "Бумеранг": появились забавные фотожабы на обыски на телеканале 1+1
20:33
Машины вспыхнули после удара: новые фото и детали гибели 5 человек в аварии под Харьковом
20:26
На трассе Киев-Харьков произошло ДТП со множеством погибших: опубликованы фото
20:24
В Молдове украинского дипломата подозревают в изнасиловании: СМИ раскрыли подробности
20:08
"Заработала" на чужом горе: мошенница выдала себя за вдову АТОшника, получив крупную сумму
20:02
Ждем подорожания: реакция сети на новый меморандум между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn
Все новости

Смертельное крушение самолета в Турции: видео момента ЧП и данные по украинцам

среда, 05 февраля 2020, 22:55
переглянути новину українською

В результате аварии самолета Boeing 737-800 (TC-IZK) турецкой авиакомпании Pegasus погиб один человек, а количество пострадавших возросло.

Об этом сообщает в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти.", ссылаясь на информацию от министра здравоохранения Турции.

Вследствие жесткой посадки самолета в Стамбуле число пострадавших возросло до 157. По другим данным, травмы получили 139 людей.

Украинский дипломат Александр Гаман сообщил на своей Twitter-странице, что согласно информации Управления гражданской авиации Турции среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшем рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", по предварительным данным, самолет Boeing 737-800 (TC-IZK) турецкой авиакомпании Pegasus, потерпевший крушение в Стамбуле, во время захода на посадку на взлётно-посадочной полосе столкнулся с ограждением. Вследствие аварии 21 пассажир госпитализирован.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: