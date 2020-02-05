Смертельное крушение самолета в Турции: видео момента ЧП и данные по украинцам

В результате аварии самолета Boeing 737-800 (TC-IZK) турецкой авиакомпании Pegasus погиб один человек, а количество пострадавших возросло.

Об этом сообщает в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти.", ссылаясь на информацию от министра здравоохранения Турции.

Вследствие жесткой посадки самолета в Стамбуле число пострадавших возросло до 157. По другим данным, травмы получили 139 людей.

Украинский дипломат Александр Гаман сообщил на своей Twitter-странице, что согласно информации Управления гражданской авиации Турции среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшем рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", по предварительным данным, самолет Boeing 737-800 (TC-IZK) турецкой авиакомпании Pegasus, потерпевший крушение в Стамбуле, во время захода на посадку на взлётно-посадочной полосе столкнулся с ограждением. Вследствие аварии 21 пассажир госпитализирован.