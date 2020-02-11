Погребен заживо в снегу: украинец погиб страшной смертью в Грузии, фото

Украинский турист погиб страшной смертью в горах Грузии - его накрыла снежная лавина.

Об этом сообщает телекомпания Rustavi2.

По ее данным, мужчина был заживо погребен под лавиной, сошедшей с одного из склонов горнолыжного курорта Тетнульд.

Украинца искали двое суток спасатели и местные добровольцы, надеясь на чудо, но его не произошло. Тело достали из-под завалов снега.

Отмечается, что поиски туриста начались 10 февраля после того, как выяснилось, что он не вернулся в отель в Местии. Вскоре стало известно, что он находился в горах во время схода лавины.

Как сообщал "Апостроф", ранее на востоке Турции снежная лавина накрыла детей, двое погибли. Трагедия произошла в селе Кекликдере Сабан.