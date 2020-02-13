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На место вызвали "копов": в Днепре устроили ажиотаж из-за необычного снеговика, фото

четверг, 13 февраля 2020, 07:05
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В сети показали красочное фото необычного снеговика - неизвестные слепили за ночь полицейскую машину, которую легко спутать с настоящей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Утром, 12 февраля, в полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль. Мол, он стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом. К подобного рода сообщениям в правоохранительных органах относятся серьезно, поэтому на место сразу же направили экипаж.

Фото: Информатор

Разумеется, ничего, кроме снеговика в виде полицейской машинки, патрульные не нашли. Заявительница же мистическим образом исчезла (что не удивительно). Все, что оставалось инспекторам, - сообщить о ложном вызове командирам и продолжить патрулирование.

Фото: Информатор

Слепленную машину легко спутать с настоящей, она габаритам не уступает реальной, так ее еще и раскрасили баллончиками, чтобы максимально приблизиться к "оригиналу". Возможно, у девушки были благие намерения и она действительно рассмотрела полицейский автомобиль, но факт остается фактом.

Фото: Информатор

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект про увеличение штрафов за ложные вызовы полиции, скорой или спасателей. В случае, если парламент его примет, сумма штрафа вырастет в разы. Если сейчас он составляет от 51 до 119 гривен, то после подписания законопроекта нарушитель вынужден будет заплатить от 3400 до 10200, зависимо от ситуации.

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