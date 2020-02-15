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Кто виноват: появилось жуткое видео наезда на пешехода в Киеве

суббота, 15 февраля 2020, 09:13
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14 февраля около 13 часов на улице Андреевской был совершен наезд на пешехода, а сам момент столкновения попал на запись камер видеонаблюдения.

Как пишет пресс-служба Национальной полиции, сперва событие было квалифицировано как ДТП с пострадавшим, но после опроса участников события и просмотра видео с камер инспекторы установили, что пешеход телесных повреждений не получил.

Также полицейские установили, что водитель Mercedes не понес материального ущерба, так как на его транспортном средстве не было никаких механических повреждений.

В комментариях развернулись дискуссии по поводу того, кто виноват в инциденте.

Напомним, что в Киеве на одном из пешеходных переходов заметили припаркованный автомобиль: его владелец на замечание ответил грубостью.

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