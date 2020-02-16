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Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя

воскресенье, 16 февраля 2020, 14:33
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Правоохранители в субботу, 15 февраля, днем провели обыски в ночном клубе FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club на улице Антоновича, 50 в Киеве, где на прошлых выходных охрана избила посетителя.

Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах, передает "Голос".

Правоохранители провели выемку документов и ряд других следственных действий. Стражи порядка быстро отреагировали на инцидент и всего за неделю вышли на подозреваемых.

По словам источника, руководитель клуба Евгений Фокин якобы пытается воспрепятствовать следствию, в частности, уничтожил записи камер видеонаблюдения. Но следователи смогли получить видео, которые снимали посетители заведения в тот вечер на свои телефоны.

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Ранее в соцсетях были обнародованы фото из реанимации пострадавшего парня. По словам автора - друга потерпевшего, инцидент с избиением произошел ночью 8 февраля, в разгар дискотеки. Он утверждает, что несколько охранников напали на молодого человека прямо на танцполе, за то, что он залез на сцену. При этом в посте утверждается, что правила клуба не запрещают танцевать в этой зоне.

Охрана якобы била парня ногами по голове на глазах у всех посетителей и его подруги, которая безрезультатно умоляла их остановиться. В больнице парню диагностировали перелом затылочной кости и два кровоизлияния в мозг.

Официальных комментариев от администрации заведения по этому инциденту пока нет.

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