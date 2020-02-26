Во Львове пассажирский автобус попал в страшное смертельное ДТП: фото с места трагедии

Вечером в среду, 26 февраля, на выезде из Львова произошла серьезная авария: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Volkswagen Jetta.

Об этом на своей странице сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, водитель легкового автомобиля погиб, а его пассажир, 16-летний парень находится в реанимации в критическом состоянии. Среди пассажиров маршрутки также есть пострадавшие, но их состояние удовлетворительное: семь человек госпитализировано.

Авария произошла на выезде из Львова на Киев недалеко от города Дубляны.

Как можно увидеть на опубликованных фотографиях, автомобиль Volkswagen Jetta от удара был почти полностью смят.

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Как сообщал "Апостроф", ранее 26 февраля утром на трассе Киев-Чоп произошло страшное ДТП, в результате которого погиб человек.