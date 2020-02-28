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Украина получит важное "оружие" для выявления коронавируса
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Украина получит важное "оружие" для выявления коронавируса

пятница, 28 февраля 2020, 13:06
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До 10 марта Украина должна получить быстрые тесты на выявление коронавируса.

28 февраля об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, такие тесты могут использоваться даже за пределами лабораторий.

"10 числа мы ожидаем в наших лабораториях быстрые тесты на коронавирус. Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий", - сказал он.

По словам Ляшко, уже за 15-20 минут после прохождения теста можно исключить или установить диагноз.

Напомним, на Закарпатье госпитализировали местного жителя, которому внезапно стало плохо - оказалось, что он ранее контактировал с китайцем.

Как сообщал "Апостроф", по данным МОЗ, в Украине пока нет случаев заражения коронавирусом COVID-2019, однако он уже "атаковал" соседние страны.

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