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Дело Шеремета: силовики нагрянули с обысками к юристу Антоненко, фото

среда, 04 марта 2020, 10:30
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Полиция в Харькове пришла с обысками к юристу Леониду Маслову, который является одним из адвокатов Андрея Антоненко, главного подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета.

На странице Free Riff в Facebook опубликовали фото разрешения Печерского районного суда Киева на следственные действия.

В документе суда говорится, что по данным полиции именно Маслов "по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу в соцсети "Вконтакте", которая принадлежит Антоненко, и мог уничтожить или повредить информацию, которая может представлять интерес для уголовного производства".

"Об этом Маслов опубликовал сообщение в социальной сети Facebook. Значит, Маслов может иметь доступ к социальным сетям Антоненко и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или прятать от следствия", - говорится в постановлении суда.

Обыски в квартире Маслова проходят "с целью изъятия оборудования, на котором может находиться информация об обстоятельствах совершения преступления, мобильных телефонов и ретрансляторов мобильной связи, блокнотов, черновых записей, в которых может быть информация относительно возможно причастных к преступлению лиц, топографических карт и графических изображений местности, незарегистрированного оружия, взрывчатки, комплектующих к взрывчатке".

В свою очередь адвокат Маси Найем написал в Facebook, что информация о заходе Маслова в аккаунт Антоненко - неправда.

Эксперт по кибербезопасности Никита Кныш написал в соцсети, что за пару дней до этого встречался с Масловым.

"Мы беседовали о том, что полиция может пойти на крайние меры, для того, чтоб УКРАСТЬ доказательства защиты. Он прямым текстом говорил о необходимости шифрованного хранения информации. Сегодня у него проходит обыск и я думаю причины ясны", - отметил он.

"Я не занимаю никакой позиции в деле об убийстве Шеремета, но я точно знаю, что обыскивать адвокатов и юристов, с целью похитить доказательства стороны защиты, это правовой беспредел. Почему я считаю, что именно такой реальный повод обысков? Потому что ровно пару дней назад мы обсуждали, что дело разваливается и обвинение может пойти на любые шаги. Завтра с обыском прийдут ко мне, послезавтра к Вам", - добавил Кныш.

Как сообщал "Апостроф", 14 февраля Апелляционный суд оставил под домашним арестом военного медика Яну Дугарь. При этом правозащитники отмечали фиктивность экспертиз и манипуляции прокурора. В этот же день суд оставил под стражей волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко.

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