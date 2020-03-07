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Под Киевом водитель устроил кулачный бой с "колегой": конфликт попал на видео

суббота, 07 марта 2020, 01:23
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В городе Буча 5 марта между двумя водителями произошел конфликт, который завершился дракой.

Видео потасовки, зафиксированной камерой наружного наблюдения, опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в центре города на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Новое Шоссе. Мужчина из машины позади вышел и начал избивать водителя автомобиля впереди. Предположительно, драка произошла из-за того, что водитель автомобиля впереди не увидел зеленый свет светофора и затормозил движение транспорта.

"На "Хюндае" полнейший имбицил,таких изолировать от людей надо,держать в клетке", "Это неадекват на дороге, там еще и наезд на человека умышленный был, таких нужно лишать прав пожизненно", "Кто таки даунам права выдает? оно психиатра проходило?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в феврале в центре Киева водитель автомобиля и мужчина на велосипеде не поделили дорогу и устроили драку.

Ранее в Одессе в Одессе водитель маршрутки избил одного из жителей города, когда тот стоял в ожидании транспорта на остановке.

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