Под Киевом водитель устроил кулачный бой с "колегой": конфликт попал на видео

В городе Буча 5 марта между двумя водителями произошел конфликт, который завершился дракой.

Видео потасовки, зафиксированной камерой наружного наблюдения, опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в центре города на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Новое Шоссе. Мужчина из машины позади вышел и начал избивать водителя автомобиля впереди. Предположительно, драка произошла из-за того, что водитель автомобиля впереди не увидел зеленый свет светофора и затормозил движение транспорта.

"На "Хюндае" полнейший имбицил,таких изолировать от людей надо,держать в клетке", "Это неадекват на дороге, там еще и наезд на человека умышленный был, таких нужно лишать прав пожизненно", "Кто таки даунам права выдает? оно психиатра проходило?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в феврале в центре Киева водитель автомобиля и мужчина на велосипеде не поделили дорогу и устроили драку.

Ранее в Одессе в Одессе водитель маршрутки избил одного из жителей города, когда тот стоял в ожидании транспорта на остановке.