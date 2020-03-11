Закроют не все: появились неожиданные данные о карантине в Киеве

Появились подробности введения карантина в Киеве. Выяснилось, что за каждым учебным заведением остается право решать - закрывать его или нет.

Как сообщает источник Telegram-канала PavlovskyNews в одном из киевских вузов, карантин, о котором заявил мэр Киева Виталий Кличко, является рекомендацией, а не приказом.

"В 15:00 университеты Киева соберут ректораты и будет принято окончательное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, что по причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материале "Апострофа": В Украине объявили жесткий карантин из-за коронавируса: что это значит.