RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.70
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 марта

14:34
В стране-соседке Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса
13:50
Эмили Ратаковски выгуляла на публике платье украинского бренда Bevza Lime
13:35
Мужчины сбиты с толку: Харви Вайнштейн после вынесения приговора высказался о движении MeToo Lime
13:11
Том Хэнкс заразился коронавирусом, но фаны верят в лучшее - их мемы об актере вселяют надежду Lime
12:40
Стильная Елена Зеленская и шеф-повар Евгений Клопотенко проверили питание в школах Киева (фото) Lime
12:01
Селин Дион напугала фанатов подозрением на коронавирус Lime
11:40
В сети появился эффектный арт с образом Go-A на Евровидении, но фанов сейчас заботят далеко не костюмы Lime
11:25
Сыновья Тома Хэнкса рассказали о состоянии родителей после диагностики коронавируса Lime
11:10
Впечатлительным не смотреть: Слава из "НеАнгелов" показала себя под наркозом Lime
09:51
Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом - актер рассказал о симптомах Lime
09:41
В Москве Тиллю Линдеманну пришлось обходить новые запреты мэра на масштабные концерты Lime
08:38
Украинский певец призвал не паниковать из-за коронавируса и закупился гречкой Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Потасовка с Сивохо в Киеве: стало известно о задержаниях, фото и видео

четверг, 12 марта 2020, 14:20
переглянути новину українською

Полиция задержала нарушителей, которые 12 марта сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Киеве. Во время мероприятия они ворвались в зал и напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

По данным пресс-службы Национальной полиции, всего было задержано 15 участников событий.

Также в сети появилось видео с места событий, которое опубликовал журналист Ян Доброносов.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Если вина нападавших будет доказана, то им грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые подробности и кадры потасовки, которая произошла в Киеве. В ходе словесной перепалки один из нарушителей толкнул Сивохо, после чего тот упал. Сам советник секретаря СНБО заявил, что сорванная презентация по примирению с Донбассом говорит о том, что некоторым мир не нужен.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: