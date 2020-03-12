Потасовка с Сивохо в Киеве: стало известно о задержаниях, фото и видео

Полиция задержала нарушителей, которые 12 марта сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Киеве. Во время мероприятия они ворвались в зал и напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

По данным пресс-службы Национальной полиции, всего было задержано 15 участников событий.

Также в сети появилось видео с места событий, которое опубликовал журналист Ян Доброносов.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Если вина нападавших будет доказана, то им грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые подробности и кадры потасовки, которая произошла в Киеве. В ходе словесной перепалки один из нарушителей толкнул Сивохо, после чего тот упал. Сам советник секретаря СНБО заявил, что сорванная презентация по примирению с Донбассом говорит о том, что некоторым мир не нужен.