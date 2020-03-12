В Украину вошло судно, на борту которого могут быть больные коронавирусом: подробности

В Бердянский порт прибыло судно с гражданами, которые имеют признаки заражения коронавирусом. С таким заявлением 12 марта выступил министр инфраструктуры Владислав Крыклий.

По словам министра, судно прибыло в Украину под флагом Коморских островов.

"На днях были выявлены определенные признаки на судне, под флагом Коморских островов, которое посетило Бердянский порт. Людей изолировали в каюты. Там осуществляется наблюдение. То есть мы их не забирали ни на какие обсервации или в инфекционные отделения. Они там остаются, но под наблюдением наших медиков", - заявил Криклий.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.