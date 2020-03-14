Под Запорожьем внезапно умер 6-летний ребенок: названа причина

В Мелитополе Запорожской области в результате осложнений гриппа умер 6-летний мальчик.

Как сообщил "Запорожский областной лабораторный центр МЗ", ребенок заболел 5 марта, а 6 марта у него резко повысилась температура, начались боли в горле и насморк.

Врачи поставили диагноз назофарингит и оставили больного лечиться дома. 9 марта ему стало хуже и его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности. Спустя несколько дней мальчик умер.

Анализы мальчика показали, что он заразился гриппом А (H1N1). Ребенок не был привит.

С начала эпидсезона по всей стране зарегистрировано 63 летальных случаев от гриппа.

Напомним, что в отношении директора парка в Запорожье "Дубовая роща" Олега Комаренко, где в воскресенье, 8 марта, от падения статуи погибла 10-летняя Аня Ждан, начато расследование.