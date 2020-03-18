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Смерть 33-летней украинки от коронавируса: в больнице ответили на обвинения

среда, 18 марта 2020, 13:55
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Медики в Черновцах уверены, что причиной смерти 33-летней женщины, которая скончалась 16 марта, стал не коронавирус

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

Врачи утверждают, что их пациентка умерла не из-за COVID-19, а вследствие неврологической болезни.

"Действительно, мы имеем случай смерти молодой женщины, которая умерла. Причиной смерти которой был непосредственно судорожный синдром на фоне отека головного мозга и не исключено - кровоизлияния в мозг. Это все произошло из-за того, что у нее сложная патология нервной системы. Кроме этого имели место тяжелые дисметаболические нарушения на фоне другой патологии эндокринной системы. И третье, это было поражение легких без легочной недостаточности, и параллельно мы зафиксировали коронавирус. Поэтому она поступила к нам", - сказала медицинский директор областной больницы по лечебной работе Ольга Снигуряк.

Отмечают, что муж этой женщины недавно вернулся из Италии, а у нее поднялась температура до 37 градусов, поэтому ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"Таким образом, коронавирус является сопутствующей патологией и он не является причиной смерти. Потому что такие пациенты умирают от сложной легочной недостаточности. А здесь имела место совсем другая патология", - добавила медик.

Как сообщал "Апостроф", мать умершей в понедельник, 16 марта, в Черновцах 33-летней женщины, у которой было подозрение на коронавирус, утверждает, что дочери не вовремя оказали помощь и лечили антибиотиками.

Отметим, что в сети пользователей возмутила трагедия со смерть украинки.

Напомним, по состоянию на среду, 18 марта, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса COVID-19, из них 2 летальных.

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