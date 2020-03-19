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Два украинских облцентра полностью остановили транспорт: что происходит

четверг, 19 марта 2020, 17:30
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В Ужгороде и Луцке из-за коронавируса, которым в Украине заболели уже 18 человек, двое из них умерли, останавливается общественный транспорт.

Об этом сообщают городские власти.

Так, в Луцке за счет городского бюджета организуют специальный подъезд на работу для медиков и сотрудников других критически важных структур.

А в Ужгороде местные власти рекомендуют всем предприятиям и организациям обеспечить проезд сотрудников автобусами в режиме регулярных перевозок.

Как сообщалось, ранее стало известно, как люди штурмуют транспорт в Киеве.

Напомним, что аналогичные случаи 19 марта произошли и в Одессе.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.

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