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Это ад! Сеть ужаснули апокалиптические фото больницы на Закарпатье

четверг, 26 марта 2020, 06:58
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Фото: Facebook

В сети показали ужасающие фотографии Хустской центральной районной больницы имени Остапа Вицинского на Закарпатье. Судя по опубликованным снимкам, ремонт здесь не делали десятилетиями.

Ужасные кадры были опубликованы на странице больницы в Facebook.

"Мы обещали вам быть открытыми и мы соблюдаем свое слово! Вот так выглядит наша прачечная и сушка! Трудно подобрать слова! Поэтому просто посмотрите эти фотографии! Десятилетиями никто не обращал внимания на эти проблемы! И хотим заверить вас - мы приведем все в надлежащее состояние, вместе с поддержкой всех вас и неравнодушных!" - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечают, что уже появились люди, которые готовы оказать помощь больнице.

Тем временем в комментариях люди не могут поверить в то, что в 2020 году украинцев могут лечить в таких больницах.

Напомним, что в сети активно обсуждают Дом ребенка, который находится в Якутии.

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