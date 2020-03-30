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Почему Украину не накрыло смертельной "волной" коронавируса: Комаровский назвал неожиданную версию

понедельник, 30 марта 2020, 11:20
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Украину до сих пор не постиг массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 по причине того, что в стране подавляющее большинство людей прививают вакциной БЦЖ.

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С таким заявлением выступил известный украинский врач Евгений Комаровский.

Врач напомнил, что в Украине и многих других странах прививки вакциной БЦЖ является обязательным. Вакцинацию против туберкулеза делают на 3-5 сутки после рождения.

"Все пытаются найти ответ на вопрос: почему у нас так хорошо? Ну реально, если мы сравним с Италией или Испанией - у нас повального мора нету. Хотя куча народа приезжает из Италии... И в России нет повального мора. И в Беларуси нет... Этого же не спрячешь...

Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции", - описал он ситуацию.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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