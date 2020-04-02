Под Киевом пьяный водитель едва не сбил детей: опубликованы фото

В селе Сосновка Киевской области пьяный водитель ВАЗ едва не сбил детей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль удалось остановить на улице Полевая.

По данным полиции, у 34-летнего гражданина были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили пройти ему пройти освидетельствование на месте остановки с помощью прибора Драгер, на что тот согласился. Прибор показал 3,26 промилле - это более, чем в 16 раз превышает допустимую норму.

При проверке личных данных водителя стало известно, что он уже лишен права управления за аналогичное правонарушение.

На нарушителя составили два протокола, а автомобиль доставили на штрафплощадку.

Напомним, что в Шевченковском районе Киева заметили пьяного мужчину, который сидит за рулем автомобиля, а рядом с ним кальян и водка.